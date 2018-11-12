Кардиологи рассказали, кто находится в зоне риска развития рака сердца

Недавно, на Medicalxpress, было опубликовано интервью с кардиологами из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета. Медики рассказали о том, кто находится в зоне риска развития рака сердца.

Как сообщили специалисты, вероятность образования злокачественной опухоли сердца крайне мала, но и такое случается. За всю лечебную практику карио-хирурга, у него может быть лишь один такой пациент. Люди с пороком развития, обусловленным генетическими факторами, более склонный к образованию данного заболевания.

Сердце человека состоит из соединительной ткани, в которой практически не встречаются злокачественные новообразования. Чаще всего рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод и так далее.

Таким образом выяснили, что первостепенные опухоли сердца – это те, которые развиваются непосредственно внутри сердца, а не переходят из легких, груди и других частей тела. Ежегодная статистика показывает, что заболевание поражает приблизительно одного человека из ста тысяч.

Но если в организме человека все-таки возникла редкая онкология, то бороться со злокачественным новообразованием сердца стоит только с помощью химиотерапии или хирургического вмешательства. Иногда приходиться применять оба метода лечения – это зависит от типа опухоли.

Выделяют первичные и вторичные опухоли сердца. Первичные опухоли сердца могут быть как доброкачественными (их большинство), так и злокачественными. К первичным опухолям относятся: миксома; рабдомиома; фиброма; липома; тератома и киста перикарда. Единственным типом первичных злокачественных опухолей сердца являются саркомы.

Медики и ученые выделяют ряд следующих факторов риска развития данных патологий: метастазы рака других органов (является причиной злокачественных опухолей сердца в большинстве случаев), инфекционные заболевания, курение и чрезмерное употребление алкоголя, токсические воздействия на организм и чрезмерный избыточный вес.

Со слов кардиологов, одним из самых распространенных симптомов рака сердца является сильная «запредельная» усталость, которую человек начинает ощущать беспричинно, во время выполнения своих обычных дел.