Стоматологи составили список продуктов, защищающих зубы от образования кариеса

Множество людей страдают различными заболеваниями полости рта. Кариес является одним из таких. Кариес – это стоматологическое заболевание, при котором поражаются твердые зубные ткани, а также происходит разрушение эмали и дентина. В свою очередь, врачи-стоматологи решили составить список продуктов, которые стоит включить в свой ежедневный рацион и которые способные защитить зубы от образования заболевания. Данную информацию опубликовал тематический иностранный источник.

Не многие знают, однако доказано, что диета оказывает огромное влияние на состояние зубов человека. В данном контексте речь идет о тех продуктах, которые благодаря своим полезным свойствам помогут избежать возникновения кариеса. Список составили продукты, которые требуют тщательного пережевывания, что в свою очередь стимулирует массаж десен, а также дезинфицирует зубы. В состав этих продуктов входят минералы, которые способствуют здоровью эмали. А как известно, эмаль зуба - это своего рода защитная оболочка, которая считается самой твердой тканью в организме человека.

Эксперты подчеркнули, что, если человек хочет избежать проблем с зубами, ему стоит сократить потребление сахара, который способствует образованию многих зубных недугов. Именно поэтому в составленном специалистами списке, продукты содержат минимальное количество сахара.

Список возглавили фрукты, которые должны быть свежими и в меру кислыми. По мнению стоматологов, отлично подойдут яблоки и груши, с которых не стоит снимать кожуру. Второе место заняли различные сухофрукты и орехи, являющиеся концентратом, в котором содержаться кальций, магний, железо и другие полезные вещества. На третьем месте разместились овощи, которые стоит употреблять исключительно в сыром виде. К ним отнесли: морковь, сладкий перец, фенхель и салат. Замыкают список полезностей молочные продукты. Они содержат в себе большое количество кальция и поэтому должны стать неотъемлемой частью рациона питания каждого человека.

Также стоматологи отметили, что жевательная резинка без сахара способна стать помощником в предотвращении проблем с зубами.

Специалисты не просто так обратили внимание на данную проблему, ведь прогрессирование кариозного процесса приводит к проникновению болезнетворных бактерий в пульпу, что в дальнейшем грозит пульпитом, периодонтитом или свищом на десне. Сегодня кариес занимает лидирующее положение среди всех известных зубных заболеваний.