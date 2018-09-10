Протоиерей Андрей Ткачев призывает женщин не раздеваться на осмотре у врачей-мужчин

Без внимания не осталось заявление клирика храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Одинцовского района Московской области протоиерея Андрея Ткачева, который призвал православных женщин никогда не раздеваться перед врачами мужского пола ради проведения медицинского осмотра, даже если за этим последует летальный исход.

На телеканале «Царьград» прошла авторская программа Ткачева, на которой он дал ответы на задаваемые ему вопросы. Протоиерей считает, что нынешние люди ведут слишком раскрепощенный образ жизни. Раздеваются везде, где только можно.

«И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят», - Ткачев подчеркнул, что именно подобное поведение является причиной многочисленных болезней и смертей. Он назвал подобный образ жизни бессмысленным, а его следствие – бессмысленной смертью.

В пример, священнослужитель привел смиренных людей, которые отказываются раздеваться перед врачами и выступают против лечения. Они готовы умереть, лишь бы не проходить осмотр доктора. По словам Ткачева, такие люди считают смерть великим счастьем, в отличие от жизни в своем срамном теле. Как подчеркнул протоиерей, если Бог приказал умереть, значит так тому и быть, значит человек должен быть готов к этому. Пить святую воду и почаще молиться Богу.

В передаче Андрей Ткачев критикует нынешнее врачебное дело, а также высказывает возмущение по поводу высоких цен на медицинские услуги. Он указал на то, что не важно во сколько людям обходится медицинская помощь, ведь гарантий на выздоровление никто не дает.

Заявление священнослужителя возмутило население, а некоторых привело в ярость. Таким образом журналистка Мария Арбатова назвала Ткачева «больным человеком в рясе», а помощник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, гражданская активистка Анна Олеговна Левченко, отметила, что «лучшая антицерковная пропаганда — выступления вот этого бородатого в рясе».

Пользователи социальных сетей так же не остались равнодушными. Они вспомнили о наличии видео на YouTube, в котором Ткачев хамит. Священники Русской православной церкви до сих пор находятся в недоумении от происходящего.

Пользователи интернета поспешили заметить, что по священнослужителю видно, что сам он по своим заветам не живет и именно поэтому его проповеди вызывают такое отторжение.

После того как нашумевшее видео с выступлением Ткачева получило массу критики и жалоб, администрация «Царьграда» удалила выпуск передачи со своего YouTube-канала, однако видео до сих пор доступно в копиях.