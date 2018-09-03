Вредоносные микробы: эксперты рассказали, чем опасны поцелуи с бородатыми мужчинами

Не секрет, что многие женщины считают мужчин с бородой более мужественными и привлекательными. Однако ученые заявили, что густая растительность на лице может быть опасно для самих девушек.

Еще в 2013 году врачи начали активно собирать информацию о состоянии здоровья жителей Сиднея. Интересно, что в процессе сбора учитывались романтические предпочтения представительниц прекрасного пола. Выяснилось, что австралийки, которые встречались с бородатыми мужчинами, чаще остальных страдали от инфекций и воспалений на лице и других частях тела.

Эксперты рассказали, что все дело в бороде, и на самом деле поцелуи с бородатыми мужчинами действительно могут быть опасны. Оказалось, что реакция на бороду у женского организма не самая положительная. Медицинские тесты провели в публичном исследовательском Университете Нью-Мексико, США, и опубликовали в газете. Удалось установить, что в волосяном покрове содержится огромное количество микробов, вредоносных для кожи человека. Несмотря на то, что борода уже несколько лет подряд является модным трендом, фанатов данного мужского атрибута несколько поубавилось.

После широкого освещения данного исследования в СМИ, многие женщины просили своих партнеров избавиться от волос на лице. Некоторые представители мужского пола, правда, сбривают бороду, если девушки отказываются с ними целоваться. Но так поступают далеко не все.