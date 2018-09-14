Ученые рассказали о методах защиты глаз от вредного воздействия гаджетов

Комплекс защитных методов способен снизить уровень воздействия сине-фиолетового излучения на зрение.

С развитием цифровых технологий множество электронных устройств стали предметом быта современного человека. Многие практически не представляют свое времяпровождение без применения гаджетов, числе которых смартфоны, планшеты, компьютерная техника и прочие. Однако устройства, которые оснащены экраном, несут в себе скрытую угрозу. Они могут негативно повлиять на эндокринную систему и зрение. Врачи-офтальмологи советуют прибегать к комплексу мер, которые способны сохранить зрение. По словам специалистов, чем меньше экран устройства, тем больше его вредное влияние на зрение. Любителям длительного использования смартфонов эксперты рекомендуют снизить яркость экрана и увеличить шрифт отображаемого текста. Смартфоны или планшеты рекомендуется располагать на уровне глаз на расстоянии вытянутой руки.

Полезным станет соблюдение правила 20/20/20. Согласно ему, через каждые 20 минут использования устройств необходимо совершать перерыв на 20 секунд и при этом устремлять свой взгляд на предметы, расположенные на расстоянии 20 шагов. Минимальное расстояние от глаз до экрана должно равняться 50 см.

Детям рекомендуется использование гаджетов не более 15-20 минут в день. Для подростков это время не должно превышать 1 час.

Также врачи советуют сократить время использования гаджетов и применять специальные защитные очки, которые отсеивают вредные сине-фиолетовые излучения.