Врачи выяснили чем именно опасен майонез и назвали 15 альтернативных способов его замены

Многие граждане знают о том, что майонез – это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, уксуса и/или лимонного сока, сахара, поваренной соли, а иногда из молочных продуктов. Он является вкусовой приправой к пище, а иногда и вовсе выполняет роль универсального спасателя.

Люди привыкли заправлять этим соусом абсолютно все, от салатов и обыкновенных бутербродов, до плова. Как написала к своем Instagram-аккаунте одна российская девушка: «В этом году я открыла для себя майонез. И мне даже показалось, что существует какая-то критическая масса содержание майонеза в организме. Что может быть передозировка. Раньше я думала, что это довольно мещанский соус только для салатов. Но 1 января, как мы знаем начинается постапокалептический голод, учитывая, что ни одно кафе не работает», - по количеству отзывов к ее посту, сразу становится понятно, что не одна она так думает.

Известно, что майонез является запрещенным продуктов в российских школах. М. М. Гинзбург – диетолог и доктор медицинских наук считает, что вред майонеза – это всего лишь обывательский миф, а плохо влияет на здоровье не сам майонез, а дисбаланс в потреблении жиров и в первую очередь излишнее потребление калорий.

Однако опасность майонеза для здоровья заключается в его очень высокой калорийности — 680 ккал на 100 граммов из-за большого количества растительных жиров. По данным USDA, калорийность майонеза, составляет 884 ккал, что ниже подсолнечного масла и связано с тем, что майонез представляет собой эмульсию «вода в масле», то есть, подсолнечное масло разбавлено водой, поэтому калорийность продукта ниже.

В свою очередь, чтоб уменьшить вред, наносимый организму, специалисты назвали 15 альтернативных соусов, дабы заменить майонез. В список вошли такие соусы, как: сметанный, огуречный, «Бешамель», «Тартар», «Голландский», ореховый с грибами, «Дип», горчичный, сырный, «Blue cheese», «Цезарь», соус с лаймом, соус из семечек, «Альфредо» и «Алиоли». Все перечисленные соусы состоят из полезных ингредиентов, а главное не содержат такого большого количества килокалорий, как майонез.