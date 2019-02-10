Врачи назвали безопасные способы снижения давление

На данные момент проблема высокого артериального давление касается не только пожилых людей. Оно мучает очень многих, в том числе и людей до 30 лет, но есть способ избавиться от данной проблемы. Медики рекомендуют следовать ряду простых, но не менее важных правил.

В первую очередь, для того чтобы уберечь себя от гипертонии - это заболевание, при котором отмечается устойчивое повышенное артериальное давление, признаки которого могут присутствовать у женщин и у мужчин, и приводить к смертельной патологии сердечно-сосудистой системы, необходимо ограничить употребление соли до 5 грамм в сутки. Также необходимо внимательно наблюдать за собственной массой тела, чтобы она не превышала норму, поскольку чем больше лишних килограмм, тем раньше человек начинает страдать недугами.

Немаловажным остается и рацион питания. Следует помнить о том, что употребление морской рыбы, овощей и фруктов – это полезно не только при стабилизации давления, но и в целом для всего организма. Однако от красного мяса и молочных продуктов следует воздержаться, большой процент жира плохо сказывается на артериальном давлении, повышая его.

Недавно стало известно, что умеренное употребление алкоголя является относительно безопасным для организма. Таким образом, мужчины могут принимать 14 порций спиртного в неделю, а женщины вдвое меньше – 7 порций. Но, если алкоголь допустим в минимальных дохах, то от курения медики рекомендуют отказаться полностью.

Физическая активность является отличной классической профилактикой гипертонии. Медики советуют минимум 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю.