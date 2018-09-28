В Челябинской области на птицефабрике обнаружен птичий грипп

Птичий грипп – это инфекционное заболевание. Человек рискует заразиться при тесном контакте с зараженной птицей или употребление мяса и яиц в пищу. В Челябинской области обнаружена инфекция.

Доставленные птицы из Нагайбакского и Магнитогорского комплексов, оказались с инфекционным заболевание. На двух фабриках в Челябинской области обнаружили геном вируса гриппа этих птиц.

На данных предприятиях проводятся проверки и принимаются меры, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса и заражения.

Челябинская область отличается большим количеством по производительности птицеводческой продукции, которая осуществляется на Урале и поставляется в Казахстан.

Птичий грипп может протекать без симптомов, а также вызвать гибель. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека.