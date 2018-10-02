Похудеть на 7 килограмм за 2 недели: Эксперты рассказали о японской диете

Проблема похудения волнует многих женщин и мужчин. По мнению экспертов, особый рацион питания может помочь привести тело в форму за минимальные сроки.

Как оказалось, похудеть на 7 килограмм за 2 недели вполне реально. Эксперты рассказали о японской диете, которая поможет сбросить лишний вес. Перед началом питания по данной диете, конечно же, нужно проконсультироваться с врачами, так как рацион может не подходить людям с определенными заболеваниями.

Принцип японской диеты прост, если следовать правилам, то можно сбросить от 4 до 7 килограмм. Питание на такой диете состоит из недорогих продуктов, поэтому она подойдет многим, кто не может себе позволить есть лишь дорогостоящие блюда с «модными» товарами для похудения.

На японской диете нужно потреблять в день от 600 до 1100 калорий. Недостаток калорий будет ощущаться, так как обычно человек получает их больше. Во время диеты нельзя есть сахар, соль и другие приправы. Все блюда не должны иметь в своем составе вышеуказанные компоненты. За неделю до диеты стоит начать готовить организм к диете, снижая калорийность рациона. Это достигается путем уменьшения порций и отказа от простых углеводов.

Во время японской диеты разрешается есть отварную курицу, говядину и телятину. Также в рационе должна быть нежирная рыба, кефир, йогурт и нежирный сыр. Из овощей допускается есть капусту, кабачки, морковь, баклажаны, перец, помидоры и огурцы. Из фруктов можно есть только яблоки, груши, гранаты, киви и цитрусовые.

На японской диете допустимо пить натуральные соки без сахара и соли. В блюдах может быть оливковое или растительное масло. Допускаются яйца, черный и зеленый чай, кофе. На японской диете запрещено есть жирное мясо, колбасу и сосиски, жирную рыбу, молоко и творог, картофель и кукурузу, бананы, виноград и хурму. Также нельзя есть копченые продукты, соления, консервы и полуфабрикаты. Из рациона важно исключить соусы, мучные продукты, газировку, алкоголь и пакетированные соки.