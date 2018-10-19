Медики рассказали об основных симптомах развивающегося инсульта головного мозга

Статистика показала, что из года в год, около 450 тысяч человек переносят инсульт. В свою очередь, представители медицинских служб решили поведать гражданам о симптомах, свидетельствующих об опасности инсульта головного мозга.

Известно, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга. Он может носить ишемический или геморрагический характер.

Острая головная боль – самый главный признак приближающегося инсульта. Не стоит оставлять без внимания такие симптомы, как: нарушение походки, головокружение, раздвоение в глазах, частая тошнота, потеря сознания, несвойственное для пациента, слишком высокое или низкое давление. Медики подчеркивают, что явными признаками надвигающегося инсульта, является перекашивание лица, неразборчивая речь и онемение конечностей.

Из этого следует вывод, что инсульт крайне опасное явление для организма человека, а его последствия несут крайне неблагоприятный характер. Как для самого пострадавшего, так и для его близких, поскольку более 80% пациентов в следствии перенесенного инсульта становятся не дееспособными инвалидами и за ними требуется постоянный специальный уход. Следовательно, лучше стараться предотвратить инсульт, чем после бороться с его последствиями на протяжении всей жизни.