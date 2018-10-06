Эксперты называли 3 продукта, которые ошибочно считались полезными

Оказалось, что некоторые продукты питания, которые принято в обществе считать полезными, на самом деле являются вредными и могут засорять организм ненужными веществами, ухудшая самочувствие и здоровье человека.

Ученые провели несколько экспериментов и выяснили, что есть 3 продукта, которые однозначно приносят организму больше вреда, а их польза крайне сомнительна. Про вред обезжиренных продуктов говорилось уже неоднократно. Оказалось, здесь присутствует маркетинговый ход. Специалисты выяснили, что те товары, на которых написано «обезжиренный» продаются гораздо быстрее. Однако это не говорит об их пользе. Согласно исследованиям, люди, которые употребляют пищу с большим процентом жира, с меньшей вероятностью будут страдать диабетом.

Кроме того, еще одним продуктом, в чудодейственную силу которого продолжаю верить граждане, является сок из пакетов. Эксперты заявили, что такие соки ошибочно считать полезными. Все дело в процессе приготовления. Несмотря на то, что фрукты, из которых должен изготавливаться такой сок, полезны, они имеют мало общего с конечными продуктом. В момент, когда с фруктов удаляется кожица и семена, удаляются также и полезные волокна, ответственные за замедление поглощения сахара. Из-за этого у человека быстрее начинает выбрасываться инсулин — данная ситуация вполне может привести к развитию диабета. Более того, если в соке высокий процент калорийности, но небольшой объем, это приводит еще и к ложной сытости, от чего страдает режим питания.

И последним продуктом, который оказался вредным для организма, являются диетические газированные напитки. Они довольно популярны из-за своей низкой калорийности. У некоторых производителей есть даже специальные линейки среди товаров. Однако эксперты предупреждают, что, поскольку в эти продукты добавляют не сахар, а его заменитель, это негативно влияет на работу мозга и способно привести к заболеваниям сердца и ЖКТ.