Стратегия лечения направлена на минимизацию токсичности и сохранении эффективности.

В целях дальнейшей индивидуализации терапии и избежания чрезмерного лечения пациентов, исследователи из Онкологического центра Джона Хопкинса Киммела сообщают, что во время нового исследования с использованием сканирований ПЭТ были обнаружены биомаркеры, которые могут точно предсказать, каким пациентам при одном из типов рака молочной железы могут использовать автономные препараты, нацеленные на тот самый тип, без необходимости стандартной химиотерапии.

По оценкам, каждая пятая женщина с раком молочной железы имеет мутацию в опухолевых клетках, которая продуцирует избыточное количество рецептора 2-эпидермального фактора роста человека (HER2). Этот белок способствует росту опухолей.

Исследователи полностью оценили 83 из 88 женщин с отрицательным по отношению к рецептору эстрогена (ER) II и III стадии, HER2-позитивным раком молочной железы, привлеченных из девяти медицинских учреждений, включая Больницу Джонса Хопкинса.

Исследователи пытались оценить, могут ли ранние изменения при сканировании ПЭТ - изображения, сделанные на первых этапах таргетной терапии, - помочь определить, чья опухоль полностью исчезнет после лечения, нацеленного на HER2. И после всех необходимых исследований ими были обнаружены биомаркеры, которые помогут обойтись без химиотерапии при раке молочной железы.

После двух недель лечения исследователи выяснили, что они могут предсказать, будет ли пациент отвечать на лечение, направленное на HER2, без химиотерапии. Примерно в 56 % случаев был выявлен прогностический биомаркер, который мог бы стать полезным инструментом ранней оценки ответа.