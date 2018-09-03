Учёные: Вечерние тренировки не нарушают сон и даже помогают снизить аппетит

В связи с растущими требованиями ко времени, становится труднее находить возможность для занятий спортом вечером.

Для многих даже мысль о подходящих упражнениях после напряженного рабочего дня может быть такой же утомительной, как и сами тренировки. Постоянное убеждение, что высокоинтенсивных упражнений следует избегать ранним вечером из-за их влияния на сон, служит ещё одним препятствием для тренировок в это время суток.

Однако обнадеживающие новые исследования учёных показали, что 30-минутные упражнения высокой интенсивности не приносят вред, а даже полезны. И выполняемые вечерние тренировки не нарушают сон и помогают даже снизить аппетит.

Результаты исследований австралийских учёных показали не только то, что вечерние упражнения не оказали вредного воздействия на последующий сон, но и то, что послеобеденные и вечерние высокоинтенсивные упражнения были связаны с более значительным снижением уровня гормона, стимулирующего голод. Это говорит о том, что такие тренировки будут полезны для тех, кто хочет поправить свою фигуру.