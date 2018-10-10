Эксперты назвали ряд самых опасные побочных эффектов от курения электронных сигарет

Сегодня, 14:21 \\ Здоровье

Не многие курильщики электронных сигарет осведомлены о том, что курение электронных устройств допустимо лишь при отказе от традиционных табачных изделий. Эксперты назвали ряд самых опасных побочных эффектов, оказываемых на организм человека данными устройствами.

Электронная сигарета — это устройство, способное создавать высокодисперсный пар, предназначенный для вдыхания (ингаляции). Люди используют электронные сигареты как в качестве средства доставки никотина, так и для вдыхания, ароматизированного без никотинового пара. Сам пар в устройстве создается за счет испарения специально подготовленной жидкости с поверхности нагревательного элемента и внешне похож на табачный дым.

Итак, одним из самых опасных побочных эффектов курения электронных сигарет является раздражения глаз. Не все, но многие вэйпы содержат формальдегид - бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Он способен вызывать раздражение оболочек глаз, носа и горла. Исходя из личных наблюдений медицинских работников, дополнением ко всему перечисленном, есть еще ряд побочек, к ним относятся: головокружение, тошнота и рвота. Особенно это происходит среди тех людей, которые только начали пользоваться новоизобретенными гаджетами.

 

Вторым является появление болезни сердца. Большинство людей считает, что при отсутствии табака в электронных сигаретах, они не приносят вред их сердцу, однако они глубоко ошибаются. Жидкости для электронных сигарет содержит гораздо большее количество никотина, который резко увеличивает ритм сердцебиения, что приводит к скачкам артериального давления. Также известно, что никотин воздействует на клетки сердца крайне негативно. Медики устанавливали, что никотин способен спровоцировать болезни сердца.

Зависимость – это первостепенный побочный эффект курения, пусть даже и электронных сигарет. Использование вэйпов способно вызывать в организме выделение гормона дофамина, который в свою очередь провоцирует ощущение удовольствия. Именно по такой системе строятся все виды наркотических зависимостей.

В ходе многочисленных исследований было доказано, что люди, попробовавшие курение электронных сигарет в подростковом возрасте, стали более уязвимы перед серьезными проблемами с развитием мозга из-за никотина. Эксперимент 2012 года показал, что что курение табачных изделий в молодости воздействует на память и повышает риск развития психических и поведенческих проблем вроде панического и антисоциального личностного расстройств.

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Автор - Юлия Кириенко
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