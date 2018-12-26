Врачи назвали самые эффективные способы избавления от изжоги

Каждый человек испытывал своей жизни приступ изжоги. Принято считать, что изжога является последствием переедания или употребления неблагоприятной для организма пищи. Однако изжога может служить симптомом заболеваний, которые требуют немедленного лечения. Ирина Пичугина - врач-терапевт, гастроэнтеролог, психиатр, психотерапевт, а также специалист в области психосоматики рассказала СМИ о причинах возникновения заболеваний, как с ними бороться и как избавиться от дискомфорта.

Не многие знают, что ощущение жжения за грудиной – это соляная кислота, выделяемая желудком и вызывающая дискомфорт. Данная кислота служит для переваривания и продвижения пищи в двенадцатиперстную кишку, а также для обезвреживания некоторых компонентов еды. У большинства людей изжога появляется после плотного приема пищи (переедания) и в основном тогда, когда человек после приема еды тут же принимает горизонтальное положение. Вегетососудистая дистония или хронический стресс также являются причиной возникновения изжоги.

Ирина Пичугина обращает внимание на то, что иногда, образ жизни некоторых людей способен привести к развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — это хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное спонтанным, регулярно повторяющимся забросом в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, приводящим к поражению нижнего отдела пищевода. Известно, что аналогичные симптомы могут быть вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями позвоночника, по этой причине врачи сперва исключают данные заболевания из списка, а после проводят дальнейшие анализы.

Стоит всегда помнить, что найти реальную причину изжоги способен только врач. Если у человека все же обнаружено повышение заброса кислого содержимого в пищевод, то необходимо соблюдать следующие правила:

В первую очередь необходимо постараться привести в норму вес и питание. А значит полностью избавиться от привычки переедания. Кушать необходимо размеренно и дробными порциями, а также более трех раз в день. Стоит запомнить, что последний прием пищи должен осуществляться не позднее чем за 2 часа до сна. Кроме того, главным правилом после приема пищи является горизонтальное положение тела (стоя или сидя), а также стоит исключить тяжелый физический труд и спорт.

Второе правило говорит о том, что спать надо с приподнятой головой.

Третье и самое неудивительное – это отказ от вредных привычек и нормализация режима дня.

Кроме всего вышеперечисленного, Пичугина дала совет по поводу соблюдения специальной диеты при изжоге: исключение острого, соленого, кислого из списка употребляемых продуктов. В свою очередь следует обратить внимание на молочные продукты, клетчатку, отваренные овощи и печеные фрукты.