Дерматологи развеяли 7 мифов о здоровье кожи

Иностранные медики заявили, что этим мифам следуют очень многие, если не все, в стремлении к здоровой коже. Хотя на самом деле ее состояние не улучшается. В частности, это касается ежедневного употребления двух литров воды. Врачи уверяют, это миф.

Благодаря проведенным исследованиям, дерматологи назвали точное количество – 7 – мифов, которые никак не улучшают здоровье кожи. Одним из таких является употребление большого количества воды. Ученые выяснили, сколько бы человек не выпил, внутренние органы самостоятельно контролируют, какое количество воды направить коже. Следующий миф, который удалось развеять экспертам, состоит в том, что нервная система не влияет на кожу. На самом деле, по словам врачей, очень даже влияет. Именно стрессы являются одной из главных причин возникновения множества заболеваний, например, псориаз, экзема, аллергия, угревая сыпь.

Третьим фактом, не соответствующим действительности, является негативное влияние сладкого, в частности, шоколада, на наличие прыщей. В действительности же угревая сыпь возникает из-за гормонального дисбаланса, неправильной работы сальных желез и плохой гигиены лица. Следующим мифом оказалось и возникновение экземы из-за стирального порошка. Медики заявили, что экзема появляется в случае генетической предрасположенности. Бытовая химия, в частности, порошки, могут только ухудшить экзему, но не вызвать ее появление.

Пятым мифом стал тот факт, что появление белых пятен на ногтевых пластинах не является проявлением нехватки в организме кальция. Подобные отметены могут появиться на ногте если каким-либо образом нарушена его матрица. Кроме того, ученые заявили, что, если кто-то относил обновление кожи к мифам, то стоит пересмотреть свои взгляды. Она действительно обновляется постоянно, в течение всей жизни.

Интересно, что положительное влияние солнечного света на кожу специалисты отнесли одновременно и к истинным фактам, и к мифам. Оказалось, что небольшое количество солнечного света полезно. Оно помогает вырабатывать витамин D и заживлять небольшие повреждения на коже. Однако большое количество солнечного света способно навредить клеткам ДНК и вызвать онкологические заболевания.