Ученые: Жирная диета после 20 лет угрожает здоровью до конца жизни

Не многие люди осведомлены в вопросе неправильного питания, а в частности в употреблении жирной пищи после 20 лет, которое способствует сокращению жизни, подвергая здоровье человека постоянному риску. Диабет и болезни сердца – следствия употребления не малого количества жирной пищи в молодом возрасте.

В мире существует миф о том, что в молодом возрасте, человек может позволить себе пищевые излишества в виде жирной пищи, алкоголя, чрезмерного употребления сладостей и в более зрелом возрасте вернуться к соблюдению здорового образа жизни, бесследно забыв о «бурной молодости». Однако это не так и ученые из Университета Циндао в Китае смогли это подтвердить. Эксперты провели исследование, которое показало, что следование жирной диете между 20 и 40 годами значительно увеличивает риск страшных заболеваний в пожилом возрасте, и это вовсе не из-за лишнего веса. Также было выявлено, что жирные продукты питания влияют на численность мутации так называемых «хороших» бактерий в кишечнике.

Что касается более конкретизированной формы выражения, то это значит, что нездоровая пища модифицирует микробиом кишечника и расщепление пищи в желудке приостанавливается. Это несет за собой посев метаболических расстройств, в числе которых: диабет, болезнь сердца и инсульт. Корни которых начинают прорастать еще с молодости.

В ТОП самых жирных продуктов мира, входят многие ежедневно употребляемые людьми блюда. Среди них: сало – продукт, в котором содержание жира достигает 90%; майонез, жирность обычного которого составляет от 65% до 70% благодаря количественному содержанию в нем растительного масла; мясо – первостепенно свинина, жирной которой около 50%; колбаса – самый опасный жировой продукт, содержание жира в колбасе варьируется от 40% до 60%; сыр, процентное соотношение жира обычно указано на упаковке и шоколад - в среднем 100-граммовая плитка содержит 32 грамма жира.