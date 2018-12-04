Ученые определили лучший возраст для воспитания музыкального вкуса у детей

Британские ученые провели эксперименты и выяснили, какой возраст является наиболее приемлемым для воспитания музыкального вкуса у детей. По их мнению, это возрастной промежуток от восьми до десяти лет.

Более двух тысяч родителей приняли участие в данном исследовании. Главным стал вопрос о том, получилось ли у них оказать влияние на музыкальные вкусы своих детей. Также было изучено свыше двенадцати экспериментов, посвященных формированию музыкальных предпочтений у детей.

В ходе эксперимента было выявлено, что музыкальный вкус у детей, лучше всего формировать в возрасте до десяти лет и лишь 10% родителей указали на то, что дети восприняли их рекомендации в музыке только после десяти лет.

Также было установлено, что родители мужского пола чаще пытаются оказать влияние на музыкальные вкусы ребенка. Это 79% против 69% родителей женского пола., однако дети чаще всего испытывают доверие к советам именно матерей – 38%, нежели отцов – 30%.

Хауке Эгерманн - профессор университета Йорка, подчеркнул, что данное явление связанно с отделением детей от родителей именно в подростковом возрасте, как раз в тот период, когда на них начинают оказывать свое влияние сверстники. Также Эгерманн обратил внимание родителей на совместное посещение концертов с детьми, профессор считает, что это оказывает позитивное воздействие на ребят и позволяет создать положительное представление о разных исполнителях.

«Преимущества восприятия различных музыкальных направлений заключаются в том, что человек способен эффективно управлять своими эмоциями, легко устанавливать контакты с другими людьми, а также лучше понимать представителей других культур», – рассказывает Эгерманн.

Но давить на детей ни в коем случае нельзя, указывают специалисты. Лучше всего помогает фоновая музыка, однако действует и зеркальная система – предпочтения ребенка могу передаться родителям, вне зависимости от их возраста.