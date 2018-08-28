«Доигрался»: У чемпиона мира по йо-йо отвалился палец

Врачи предупреждают об опасности игрушки для кровеносной системы и призывают молодёжь лучше следить за здоровьем.

Давид Шульте, чемпион мира по трюкам с игрушкой йо-йо, которые являлись его основным заработком, лишился фаланги указательного пальца правой руки. Именно на этом пальце он выполнял трюки с подвешенной на верёвке игрушкой «йо-йо». Рентгеновский снимок, что видно выше, показывает руку Давида Шульте, когда тот обратился в больницу с жалобами на потерю чувствительности указательным пальцем и резким приобретением им фиолетового цвета.

На рентгеновском снимке видно, что кровеносные сосуды перестали снабжать кровью палец, который часами напролёт передавливала резинка от йо-йо. Как говорит сам Шульте, он выступал в разных школах и почти непрерывно крутил йо-йо в течение 8-12 часов. Вскоре его палец стал терять чувствительность и менять оттенки от красного до тёмно-фиолетового. Это и заставило юношу обратиться в больницу. Но было уже поздно, так как палец вскоре отвалился. Заключение врачей таково, что одним из факторов инцидента также стала не только вегетососудистая дистония (ВСД), но и халатное отношение юноши к здоровью.

Врачи из Миннесоты, которые обследовали Шульте, призывают молодёжь серьёзнее относиться к своему здоровью. Печальный опыт с йо-йо является лишь одним из примеров халатного отношения молодёжи к состоянию своего организма, за которым обычно не следят по причине стремления всюду успеть. Врачи официально заявили, что в наши дни очень опасными для здоровья молодёжи являются так называемые «сидячие» профессии и конкретно работа поваром. Сильная нагрузка производится не только на опорно-двигательную систему, что ведёт к искривлению позвоночника и боли в ногах, но также появляется риск подхватить заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку обилие запахов на кухне раздражает рецепторы и приводит пищеварительную систему в замешательство.

Чтобы не заболеть, например, гастритом, врачи советуют молодым поварам иметь при себе небольшой ланч, чтобы понемногу в течение дня перекусывать, а также выходить периодически на воздух и размяться. То же касается и работающих сидя, которым врачи рекомендуют делать разминку хотя бы раз в час.