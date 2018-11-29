Врачи назвали 6 ошибок в питании, которые губительны для щитовидной железы

Сегодня, 13:17 \\ Здоровье / Точка зрения

Врачи заявили, что продукты, которые люди употребляют каждый день, могут оказать негативное влияние на щитовидную железу. Оказалось, 6 этих вредных пищевых привычек довольно популярны среди населения.

 Самой главной ошибкой является перенос или отмена приема пищи. Организм привык получать необходимые питательные вещества в определенное время. Малейшие изменений приводят к необходимости использования дополнительных ресурсов. Если это происходит регулярно, то вскоре запасы энергии истощаются, и организму нечего использовать, когда это действительно необходимо. Кроме того, происходит экономия энергии и накопление лишнего холестерина.

Второй ошибкой медики называют неправильную и несбалансированную диету. Например, такие ограничения в питании, когда из рациона полностью исключаются углеводы. Этого допускать нельзя ни в коем случае, уверены эксперты. Кроме того, что является третьей ошибкой, нельзя убирать из ежедневного питания злаковые. В них содержится необходимый для здоровья организма глютен. При его непереносимости может развиваться аутоиммунный тиреоидит. В таком случае нужна консультация со специалистом.

 Еще одной неправильной и губительной для щитовидной железы пищевой привычкой является питание без крестоцветных овощей, например, брокколи и капусты. Однако здесь нужна мера, поскольку их избыток приводит к замедлению работы щитовидки. Помимо этого, следует употреблять йогурты и иные молочные продукты. И последней ошибкой является чрезмерное употребление рыбы с высоким содержанием ртути и искусственными подсластителями. Они также способны нарушить здоровье щитовидной железы.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила прокомментировать и развеять самые главные мифы о здоровье пожилых людей.

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

«Колхозники обзавидуются»: ТОП-5 тюнинговых машин LADA показали в сети

Любители тюнинга питают особую любовь к продукции российской компании «АвтоВАЗ». В сеть...

Названы пять необходимых вещей для дальнего путешествия на автомобиле

 Зачастую люди испытывают такое волнение перед долгим путешествием, что забывают о самых...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ