Врачи назвали 6 ошибок в питании, которые губительны для щитовидной железы

Врачи заявили, что продукты, которые люди употребляют каждый день, могут оказать негативное влияние на щитовидную железу. Оказалось, 6 этих вредных пищевых привычек довольно популярны среди населения.

Самой главной ошибкой является перенос или отмена приема пищи. Организм привык получать необходимые питательные вещества в определенное время. Малейшие изменений приводят к необходимости использования дополнительных ресурсов. Если это происходит регулярно, то вскоре запасы энергии истощаются, и организму нечего использовать, когда это действительно необходимо. Кроме того, происходит экономия энергии и накопление лишнего холестерина.

Второй ошибкой медики называют неправильную и несбалансированную диету. Например, такие ограничения в питании, когда из рациона полностью исключаются углеводы. Этого допускать нельзя ни в коем случае, уверены эксперты. Кроме того, что является третьей ошибкой, нельзя убирать из ежедневного питания злаковые. В них содержится необходимый для здоровья организма глютен. При его непереносимости может развиваться аутоиммунный тиреоидит. В таком случае нужна консультация со специалистом.

Еще одной неправильной и губительной для щитовидной железы пищевой привычкой является питание без крестоцветных овощей, например, брокколи и капусты. Однако здесь нужна мера, поскольку их избыток приводит к замедлению работы щитовидки. Помимо этого, следует употреблять йогурты и иные молочные продукты. И последней ошибкой является чрезмерное употребление рыбы с высоким содержанием ртути и искусственными подсластителями. Они также способны нарушить здоровье щитовидной железы.