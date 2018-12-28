Десерт полезнее есть перед обедом, а не после – исследование

Согласно учёным, детская мечта многих позволит даже похудеть.

Новое исследование Университета Аризоны показало, что употребление десерта перед обедом может быть полезным, и даже более полезным, чем десерт уже после обеда. Исследователи провели опыт на двух группах людей, которым в качестве десерта был предложен нынче популярный чизкейк. Для одной группы чизкейк был помещён в начало столовой, для другой – в конец. Оказалось, что в первой группе, где многие согласились съесть чизкейк в начале трапезы, впоследствии обычно выбиралась более низкокалорийная еда. Со второй группой ситуация вышла диаметрально противоположной. Если в цифрах, то участники из первой группы фактически съели на 30 процентов меньше калорий, чем те, кто участвовал во второй группе.

Вероятно, всё дело в особых свойствах сладкого, которое способно перебить аппетит, вызывая частичное или полное чувство насыщения. Таким образом, отталкиваясь от концепции употребления умеренного количества сладкого в начале трапезы, можно благотворно посодействовать желанию приложить меньше усилий к поддержанию более стройной фигуры. Так что давняя детская мечта многих борцов с не дающими есть десерты перед едой мамами действительно является хорошим способом похудеть.