Десерт полезнее есть перед обедом, а не после – исследование

Сегодня, 18:51 \\ Здоровье

Согласно учёным, детская мечта многих позволит даже похудеть.

 Новое исследование Университета Аризоны показало, что употребление десерта перед обедом может быть полезным, и даже более полезным, чем десерт уже после обеда. Исследователи провели опыт на двух группах людей, которым в качестве десерта был предложен нынче популярный чизкейк. Для одной группы чизкейк был помещён в начало столовой, для другой – в конец. Оказалось, что в первой группе, где многие согласились съесть чизкейк в начале трапезы, впоследствии обычно выбиралась более низкокалорийная еда. Со второй группой ситуация вышла диаметрально противоположной. Если в цифрах, то участники из первой группы фактически съели на 30 процентов меньше калорий, чем те, кто участвовал во второй группе.

Вероятно, всё дело в особых свойствах сладкого, которое способно перебить аппетит, вызывая частичное или полное чувство насыщения. Таким образом, отталкиваясь от концепции употребления умеренного количества сладкого в начале трапезы, можно благотворно посодействовать желанию приложить меньше усилий к поддержанию более стройной фигуры. Так что давняя детская мечта многих борцов с не дающими есть десерты перед едой мамами действительно является хорошим способом похудеть.

Поделиться новостью:
Автор - Василий Жожев
Главное за неделю

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских технологий, сделала заявление о том, что в мире не существует ни одного средства, которое способно защитить...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Японцы откроют в Подмосковье онкологический центр

 Известно, что в учреждении будут работать известные профессионалы из больниц Японии....

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Ученые выясняли название продуктов очищающих печень

 Медики смогли понять какие продукты повышают работу печени и способствуют ее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ