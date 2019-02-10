Врач назвал признаки опасных родинок, свидетельствующих о развитии рака кожи

Врач назвал основные симптомы «плохих» родинок, которые могут свидетельствовать о развитии меланомы – одного из опаснейших типов рака кожи.

Как рассказал доктор медицинских наук Николай Потекаев «Московскому комсомольцу», некоторые изменения в родинках могут послужить сигналом для немедленного обращения к врачу. Родинки, или так называемые невусы, являются доброкачественными образованиями кожи. Однако большое количество невусов свидетельствует о высоком риске заболевания меланомой, так как они могут стать очагом заболевания.

Среди важных симптомов, на которые стоит обратить внимание, врач выделил изменение цвета родинки и её размера. Так, поводом для похода к врачу могут стать потемнение невуса, появление тёмных вкраплений на нём, а также увеличение его размеров. Также стоит обратить внимание на появление вокруг родинок очагов воспаления в виде «колечка» или «венчика», а также ощущение зуда, боли, покалываний или других каких-либо неприятных ощущений. В норме родинка должна быть «немой».

Другим тревожным знаком, по словам врача, может стать её «облысение», то есть выпадение волос, которые ранее были на родинке. Кроме того, стоит особо внимательно следить за тем, чтобы границы родинок были ровными, не зубчатыми, а их поверхность сохраняла «кожный рисунок» и не кровоточила.

Проявление любого из перечисленных симптомов являются поводом немедленного обращения к дерматологу или онкологу.