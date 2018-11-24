Японцы откроют в Подмосковье онкологический центр

Известно, что в учреждении будут работать известные профессионалы из больниц Японии. Онкологический центр будет работать на базе института имени М. Ф. Владимирского.

Кроме того, в медицинском учреждении в Подмосковье будут работать российские специалисты из МОНИКИ. В настоящее время идет активное обсуждение проекта. Отмечается, что планируется использовать как российские, так и японские технологии. В первую очередь, помощь будет оказана больным онкологическими заболеваниями. Однако известно, что японцы уже ведут разговоры о том, чтобы лечить и от других недугов.

Директор МОНИКИ Дмитрий Семёнов отметил, что в клиниках Японии используют самые современные медтехнологии. Особенно это касается областей сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, некоторых хирургических вмешательств. Пациенты переносят восстановление гораздо лучше. По словам Семенова, российские специалисты готовы учиться и проявляют неподдельный интерес к этому проекту.

Известно, что в центре уже установлен современный медицинский сканер. Он позволяет получать изображения без каких-либо искажений. Сообщается, что в учреждение смогут обращаться люди со всех регионов России.