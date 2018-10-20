О психических проблемах в будущем могут рассказать детские зубы - ученые

Ученые уверены, что детские зубы могут указывать на многие психические патологии, в том числе, шизофрению, биполярное расстройство и другие. Эксперты выяснили, ранее выявление риска поможет детям получить своевременную помощь.

К такому выводу пришли специалисты из Массачусетской больницы в США, рассказывает издание The Sun. Эксперты провели исследование, участие в котором приняли 37 детей. В течение нескольких лет они изучали детские зубы. В результате удалось установить, что у детей с более тонкой зубной эмалью чаще возникали агрессия, невнимательность, импульсивность и враждебность. Объектом исследования, главным образом, были резцы.

Эрин Данн, являясь одним из авторов исследования, рассказала, что для психиатрии изучение зубов – это нечто новое. Кроме того, она отметила, что скрежетание зубами во время сна также является важным сигналом. Как правило, он свидетельствует о развитии психических болезней, а также о низком социально-экономическом уровне жизни семьи. При этом состояние зубов у детей может рассказать даже об уровне стресса.

Как рассказало Национально общество здоровья в Великобритании, каждый десятый ребенок имеет какое-либо психическое расстройство. И это только в начальных классах. Старшая школа увеличивает эти показатели до каждого седьмого подростка. А колледж еще больше усугубляет ситуацию – каждый шестой молодой человек страдает проблемами с психикой.

Именно поэтому ученые убеждены, что стоит уделять гораздо большее внимание психическому здоровью. В последние несколько десятилетий об этом действительно задумались многие представители международного научного сообщества, а в различных странах внедряются меры по поддержанию и улучшению психического состояния. Однако проблема все еще глобальная, а потому, чем раньше ее можно будет выявить, тем проще и быстрее с ней бороться.