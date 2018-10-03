В Волгограде выяснили какие продукты нельзя есть на голодный желудок
Волгоградские журналисты нашли продукцию, которую крайне не рекомендовано употреблять с утра, избежав этого можно сохранить здоровье на долгие годы.
Виноград и цитрусы. Как известно цитрусовые соки и фрукты повышают аппетит, но не с утра. С употреблением в пищу этих фруктов кислотность в организме повышается гораздо сильнее чем во второй половине для, что приводит желудок в беспокойство.
Что касается всеми любимых овощей: томаты, огурцы и всевозможная зелень. На завтрак не рекомендуется употреблять данную пищу в сыром виде или, когда блюдо еще не прошло термическую обработку. Овощи лучше запечь или приготовить на гриле. Это поможет избежать вздутия, изжоги и метеоризма.
Образование хлористо-водородной кислоты может вызвать йогурт съеденный натощак. Что избежать этого процесса в йогурт стоит добавлять мюсли или свежие фрукты и ягоды.
Стаканом простой воды стоит заменить чайные и кофейные напитки. Вода в первую очередь должна войти в рацион ради того, чтобы избежать расстройства желудка и изжоги.
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