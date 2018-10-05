Студент съел пятидневные макароны и умер от токсичной бактерии

Сегодня, 17:04 \\ Здоровье

20-летний юноша по имени ЭйДжей, решил доесть остатки пасты, которой было 5 дней. После того, как студент съел разогретые в микроволновке макароны, у него сильно заболела голова и живот, а также он ощутил тошноту.

В США студент умер после того, как съел пятидневные макароны. Юноша доел остатки пасты, которые 5 дней находились у него на кухне. Студент разогрел макароны, съел их и отправился заниматься спортом. Там ему стало плохо. Он понял, что мог отравиться, поэтому решил пить больше воды. Чтобы боль хоть немного стихла и прошла, студент лег спать.

В итоге, он умер во сне. Во время вскрытия эксперты установили, что причиной смерти студента стала бактерия bacillus cereus, которая вырабатывает токсины, вызывает рвоту и диарею, а также дестабилизирует работу печени. Токсичная бактерия очень опасна, так как она приводит к более серьезным последствиям, чем провоцирующие желудочные расстройства патогены.

Медики, узнав о смерти студента, съевшего пятидневные макароны, поспешили напомнить, что еду нужно обязательно хранить в холодильнике. Нельзя есть приготовленные блюда, которые находились вне холодильника даже несколько часов. Также стоит внимательно изучать запах и внешний вид еды, которую человек планирует съест спустя несколько дней после ее приготовления. Если блюдо потеряло свой первоначальный вид и приобрело странный запах, лучше попросту выбросить его и не рисковать, пробуя испорченное.

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Автор - Анна Пушкина
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