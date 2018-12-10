Оказался редкой формой рака синяк на коже женщины из Португалии

Сегодня, 06:47 \\ Здоровье

Синяк несколько лет не проходил с кожи 31-летней женщины из Португалии. После обращения к врачам, оказалось, что это не гематома, а редкая форма рака. Информирует об этом Daily Mail.

 Женщина из города Брага (Португалия), пожелавшая не раскрывать свое имя, решила поделиться своей историей с миром. На ее теле шесть лет синяк не проходил синяк. Более того, со временем он начал увеличиваться.

Забеспокоившись, жительница Португалии обратилась к терапевту. После осмотра ее левого плеча (где находилась гематома) врач направил женщину к узконаправленному специалисту – дерматологу-венерологу.

Женщина сообщила, что по прошествии нескольких лет уже не помнит, почему появился синяк и как она могла ушибиться.

Результаты биопсии показали, что синяк на коже оказался редкой формой рака кожи, а именно - пигментной выбухающей дерматофибросаркомы Беднара.

Раковую опухоль удалось удалить. Два года женщина еще находилась под регулярным наблюдением. Но рецидив не повторился.

Врачи объяснили, что редкая форма рака, напоминающая синяк, развивает медленно. В большинстве случае (97%) операция по удалению опухоли оказывается эффективной.

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Автор - Мария Титова
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