Ученые выяснили отличие наркотической зависимости у мужчин и женщин

Сегодня, 03:56 \\ Здоровье

Исследования показали, что женская наркозависимость в корне отличается от ее противоположной – мужской.

 

Вандербильтским университетом было установлено что циклы женских клеток, подвержены наркозависимости гораздо сильнее чем мужские. Особенность исследование заключается в том, что наркозависимость рассматривалось как понятие целое и не делилось на гендеры. Как и алкоголизм, который тяжелее лечится у женщин а не у мужчин, наркотическая зависимость пагубнее отражается на органах женщины, оставляя неизгладимые следы на процессах жизнедеятельности.

В исследовании участвовали самки и самцы крыс. Им нужно было нажимать на рычаг света, чтобы получить дозу кокаина. Женские особи нажимали на рычаг в три раза чаще крыс мужского пола. Исследования продолжаются и рассматривается сила влияния наркотика на женский организм.

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