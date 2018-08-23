Ученые назвали главную опасность алкоголя для женщин

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) пришли к выводу и доказали свое мнение о том, что употребление алкоголя женщинами приводит их к возникновению рака груди.

Специалисты подчеркнули низкий уровень осведомленности женского пола в данном вопросе. Большинство женщин даже не знают об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы, а некоторые связывают употребление спиртных напитков лишь с краткосрочными рисками. Есть же и те, кто считает употребление алкоголя необходимым и даже полезным для организма – в качестве лечебной профилактики.

28% всех случаев рака является злокачественным, об этом сообщили медики из Австралии.

Эмма Миллер - ведущий автор исследования и доктор, говорит о том, что женщины знают о влиянии алкоголя на организм и знают об образовании избыточного веса и нарушении психического здоровья, однако мало кто из них верит в сказку об образовании рака, причиной которого могут стать спиртные напитки.

Женский алкоголизм принято относить к тяжелым заболеваниям, которые быстро развиваются и имеют неблагоприятное течение. Признаки женского алкоголизма становятся явными уже после 2 — 4 лет систематического употребления алкоголя в силу физиологических и анатомических особенностей женского организма. К таким особенностям относят: врожденную низкую переносимость к алкоголю; содержание в печени небольшого количества ферментов, помогающих расщеплять этанол и меньшее, по сравнению с мужчинами, наличие жидкости в организме, которая способна растворять алкоголь.

Очень редко женщины способны самостоятельно справится с употреблением алкоголя и им требуется ряд следующих мероприятий: высококвалифицированная помощь психологов и психотерапевтов; чистка организма в больничных условиях и лечение пострадавших органов, а также психотерапевтические сеансы.