Вслед за Петербургом вакцинацию от кори хотят провести в Курской области

Сегодня, 11:22 \\ Здоровье

Специалисты утверждают, что жители региона стали отказываться от прививок, аргументируя это не какими-то причинами, а просто личным отсутствием желания.

 Накануне СМИ сообщили о ситуации с распространением кори, которая на сегодняшний день развивается в Санкт-Петербурге. Стало известно, что там заболевание подхватили уже восемь человек. Между тем, что взрослых людей болезнь может иметь тяжелые последствия. По этой причине в комитете по здравоохранению правительства столицы Ленинградской области решили сделать вакцинацию обязательной.

Вслед за Санкт-Петербургом ее хотят провести и по всей Курской области. Известно, что о заражении уже двух жителей административного центра, а также пятерых по региону. Ситуацию прокомментировал и.о. главного государственного санитарного врача Олег Климушин. Он отметил, что несколько заболевших - члены религиозной общины, понятия которой исключают вакцинацию, а также госпитализацию. Все это является проблемой не только для их лечащих врачей, но также и для окружающих их людей, которые подвергаются большой опасности.

Обязать вакцинации хотят всех медиков, особенно педиатров. К тому же, начальников всех городских предприятий и компаний побуждают устроить вакцинацию для своих работников, особенно обращая внимание на тех, чей возраст достиг 35 лет.

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Автор - Мартина Корф
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