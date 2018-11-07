В больнице Реутова впервые была проведена операция по устранению лишнего веса

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила о том, что в хирургическом корпусе Центральной городской клинической больницы Реутова была впервые выполнена операция по устранению лишнего веса.

Бариатрическуя операция - это метод избавления от лишнего веса хирургическим путем. Однако, как и любое другое лечение она имеет определенные показания к применению, преимущества и, конечно же, недостатки. Самым главным преимуществом является гарантированное снижение веса, а необратимость является важнейшим качеством данного метода. Вес уйдет, и никогда больше не вернется. Данный метод не идеален, поскольку его решающим минусом является необходимость последующего пластического вмешательства по устранению обвисшей кожи. Колоссальная потеря веса в течение малого количества времени не может не привести к появлению обильных растяжек и наличию обвислой кожи. Живот, внутренняя часть бедер и верхняя внутренняя часть рук являются самыми подверженными изменениям зонами.

Бариатрическая хирургия или метаболическая хирургия, как ее еще называют, появилась в мире в 1950 годах. С 1980 годов операции начали делать в России.

Известно, что героиней проведенной операции стала 48-летняя пациентка с диагнозом «морбидное ожирение». После обращения ей были проведены диагностические обследования, по результатам которых было показано выполнение одной из самых распространенных метаболических операций – продольной резекции желудка.

Операция была выполнена малоинвазивным в Росси лапароскопическим методом – это современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия. Врачами был сокращен объем желудка пациентки и проведена пластика органов желудочно-кишечного тракта.

На данный момент женщина уже переведена в палату. Еще четыре дня она пробудет в стационаре на послеоперационном восстановлении.