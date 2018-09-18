В Украине испытывают метод, которым можно лечить рак крайней степени тяжести

В киевском Институте рака тестируют лечение специальной иглой, выжигающей метастазы.

В столице Украины специалисты Института рака проводят испытания уникального метода борьбы с онкологическими заболеваниями даже на запущенной стадии. Особенность такой операции в лапароскопическом вмешательстве, которое позволяет не резать больного. Просто в нужных местах делаются небольшие отверстия по 5 миллиметров, которые потом быстро затягиваются. Борются с метастазами выжиганием, благодаря высокой температуре, на конце вводимой в пациента иглы. Данную информацию сообщает ТСН.

Данную технологию борьбы с онкологией разработали японские специалисты. На сегодняшний день только Япония и Украина занимаются испытанием этого метода. Суть заключается в том, что в больного, через специальные отверстия, вводится тончайшая игла со специальной насадкой. Эта насадка имеет высокую температуру, поэтому оказывает разрушающий эффект на корни раковых клеток. Способ можно использовать только в случаях, когда злокачественная опухоль не превысила диаметр 3 сантиметра. Если дополнительно проходить курс химеотерапии, то вероятность успешного лечения составит 50-60%. Минусом данного метода лечения является цена. Сам аппарат стоит около 40 тысяч долларов, а одноразовая игла – 600 долларов. На время тестирования аппарат киевским врачам передан бесплатно, но потом за него придётся платить.