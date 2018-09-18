Ученые выяснили как снизить аппетит комаров

Иностранные исследователи в ходе эксперимента установили, что голодные самки комаров ищут пропитание для удачной кормежки своего потомства.

Кровососущих насекомых поместили в камеру с углекислым газом, как известно, он повышает их аппетит. Ученые предоставили «голодающим» три вида пищи: солевой раствор, кровь овцы и искусственную кровь. Выбор был очевиден, насекомые насытились лишь настоящей кровью и ее заменителем. Смешав кровь с раствором соли, комары оставались сытыми, но эффект был менее сильный. После кормежки настоящей кровью комары в течении нескольких дней никого не кусали и оставались спокойными.

Желтолихорадочный комар доставляет не только дискомфорт во время укуса, но может и заразить человека. Способ регулирования аппетита насекомых может не только остановить заражение, но и остановить разведение зараженного вирусами потомства.