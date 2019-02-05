Учёные назвали продукты, понижающие артериальное давление

Сегодня, 14:34 \\ Здоровье

Американские учёные назвали ряд продуктов, нормализующих артериальное давление. Регулярное употребление поможет избавиться от высокого давления без приёма лекарственных препаратов.

 

По словам учёных, с переизбытком соли в организме активно борется калий, в то время как натрий провоцирует повышение артериального давления. Эксперты отмечают, что наилучшим средством для борьбы с повышенным давлением является томатный сок.  Согласно данным учёных, в 120 миллилитрах томатного сока содержится 275 миллиграмм калия. Так, взрослому человеку необходимо употреблять 3500 мг продукта в сутки.

Кроме этого, большое количество калия содержится в бананах, капусте броокколи, орехах, говядине, курином мясе и рыбе. Однако чрезмерное употребление названных продуктов может негативно воздействовать на состояние здоровья. В частности, это вызывает тошноту, диарею или боль в животе.

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Автор - Мария Ткаченко
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