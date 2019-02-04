Ученые назвали напитки, которые опасно пить при диабете

Ученые призывают пациентов ограничить потребление сладких напитков, а также вин и ликеров.

Диабет второго типа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если его не лечить, поэтому важно вносить изменения в образ жизни, чтобы контролировать и даже предотвращать заболевание, говорят британские ученые. Одно изменение, которое нужно сделать, - это исключить из рациона три опасных напитка, считают медики. По словам специалистов, людям с диабетом опасно пить пиво, как обычное, так и безалкогольное, поскольку во втором виде содержится очень много сахара.

Также следует избегать слабоалкогольных вин, так как в них также, как и с пивом, часто могут содержаться больше сахара, чем в обычных вина. Кроме того, стоит отказаться от эля и сидра, данные напитки могут содержать углеводы и повышают уровень сахара в крови.