В Калифорнии пациент скончался от забытой внутри хирургической губки

Сегодня, 11:02 \\ Здоровье

В Калифорнии из-за халатности медиков скончался пациент. Хирурги забыли в его животе губку, которая привела к развитию инфекции.

  
В предоставленном отчёте не указаны данные пациента. Сообщается лишь то, что человек пережил операцию по обходу заблокированного кровеносного сосуда в нижней части живота. Такая процедура является достаточно опасной, но для пациента фатальным стал другой фактор. Хирурги оставили в теле больного губку, вызвавшую инфекцию в брюшной полости. В результате этого пациент перенес сердечный приступ, после чего скончался. 
По данным сотрудников Департамента здравоохранения в штате, ответственной за смерть пациента является вся хирургическая группа. В настоящее время участники команды рискуют потерять медицинскую лицензию. 
Согласно статистике, хирургическая губка является самым часто забываемым предметом после операции. Так, исследования 2007 года показывают, что хирургические предметы остаются внутри 1,5 тыс. пациентов. 

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Автор - Мария Ткаченко
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