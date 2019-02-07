Шнуров отреагировал в стихах на смертность мужчин от алкоголя в России

Голос и лицо музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в очередной раз ответил в стихах на события в обществе. На этот раз Шнуров отреагировал на слова Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, о том, что смертность мужчин в России наступает от алкоголя.

Скандально известный музыкант и поэт Сергей Шнуров снова отвечает на слова российских чиновников рифмой. Музыкант не остался в стороне от слов министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее она заявила, что главной причиной смертности мужчин в России является алкоголь. По ее словам, он уносит жизни 70% мужского населения страны, способного к труду. Сергей Шнуров добавляет, что помимо смертности, алкоголь в России также движет и рождаемостью.

Такая позиция Сергея Шнурова относительно алкоголя понравилась далеко не всем. Однако большинство его подписчиков каждый раз с нетерпением ждут реакцию музыканта в стихах на проблемы общества. По этой причине подавляющее количество комментаторов приняли сторону Шнурова. Стихотворение собрало более 48 тыс. «лайков». Многие также подметили, что бороться необходимо не только с алкоголем, который приводит к смертности мужчин, но и с условиями жизни, которые способствуют пагубным привычкам.

Ранее Сергей Шнуров отвечал в стихах на известие о смерти популярного исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Он скончался ночью 3 февраля. В последних числах января Шнуров отреагировал стихами на то, что некий петербуржец отличился в фильмах для взрослых, за что получил особый «Оскар».