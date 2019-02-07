Шнуров отреагировал в стихах на смертность мужчин от алкоголя в России
Голос и лицо музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в очередной раз ответил в стихах на события в обществе. На этот раз Шнуров отреагировал на слова Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, о том, что смертность мужчин в России наступает от алкоголя.
Скандально известный музыкант и поэт Сергей Шнуров снова отвечает на слова российских чиновников рифмой. Музыкант не остался в стороне от слов министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее она заявила, что главной причиной смертности мужчин в России является алкоголь. По ее словам, он уносит жизни 70% мужского населения страны, способного к труду. Сергей Шнуров добавляет, что помимо смертности, алкоголь в России также движет и рождаемостью.
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Большинство зачали здесь по пьяни, А по трезвости не до любви тут, братцы. От «эротики по-русски» чувство вянет, Кто в своём уме не до коллабораций. Друг на друга глянули- о, ужас, И для храбрости водяры накатив, В темноте совокуплялись тужась, Вот такой нехитрый нарратив. Статистически, попробуйте, замерьте Подойдя точней к вопросу, строже. Алкоголь причина нашей смерти, Но и жизни он причина тоже.
Такая позиция Сергея Шнурова относительно алкоголя понравилась далеко не всем. Однако большинство его подписчиков каждый раз с нетерпением ждут реакцию музыканта в стихах на проблемы общества. По этой причине подавляющее количество комментаторов приняли сторону Шнурова. Стихотворение собрало более 48 тыс. «лайков». Многие также подметили, что бороться необходимо не только с алкоголем, который приводит к смертности мужчин, но и с условиями жизни, которые способствуют пагубным привычкам.
Ранее Сергей Шнуров отвечал в стихах на известие о смерти популярного исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Он скончался ночью 3 февраля. В последних числах января Шнуров отреагировал стихами на то, что некий петербуржец отличился в фильмах для взрослых, за что получил особый «Оскар».