Шнуров отреагировал в стихах на смертность мужчин от алкоголя в России

View this post on Instagram

Большинство зачали здесь по пьяни, А по трезвости не до любви тут, братцы. От «эротики по-русски» чувство вянет, Кто в своём уме не до коллабораций. Друг на друга глянули- о, ужас, И для храбрости водяры накатив, В темноте совокуплялись тужась, Вот такой нехитрый нарратив. Статистически, попробуйте, замерьте Подойдя точней к вопросу, строже. Алкоголь причина нашей смерти, Но и жизни он причина тоже.