50% россиян не верят, что смогут получить достойную помощь при онкологии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), провел опрос, по результатам которого выяснилось, что более 50% граждан России считают невозможным получение достойной медицинской помощи при онкологических заболеваниях. 75% участников опроса сталкивались с данной проблемой лично или же через своих близких людей.

Однако 38% граждан заявили, что верят в российскую медицину и не сомневаются в том, что она сможет оказать достойную помощь людям страдающим онкологией. Только 11% опрашиваемых не смогли определиться с точным ответом.

61% населения считает, что в России завышена стоимость лечения. 40% опрошенных отметили недостаточное оснащение медицинскими препаратами и приборами российские медучреждения, а 41% - пожаловался на неквалифицированных специалистов в области онкологии.

Исследование проходило 2 февраля 2019 года, сотрудниками центра было опрошено 1600 человек. Опрос осуществлялся по телефону. Участниками стали жители России, которые достигли совершеннолетия.