Специалисты: нюансы работы домашнего Wi-Fi

Специалисты портала телеком дали ответы на часто задаваемые вопросы, которые касаются работы Wi-Fi. Причиной популярности беспроводного интернета стало увеличение товаров на рынке технологической продукции, которые мы используем изо дня в день, а также значительное увеличение контента в интернете.

Особое внимание стоит уделить размещению роутера. В самом лучшем случае между роутером и компьютером не должно быть преград. Чтобы полностью обезопасить себя от взлома, необходимо придумать комбинацию, состоящую из цифр и букв. А также важно отключить WPS, поскольку эта функция обеспечивает доступ к Wi-Fi без ввода пароля.

Кроме того, россияне будут покупать сим-карты по биометрии. При заключении договора обслуживания с сотовыми операторами их будут идентифицировать по изображению лица и голосу. Данную информацию сообщили в пресс-службе "Ростелекома". Напомним, что единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях.

Также стоит отметить тот факт, что компания Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли. По данным Роскомнадзора, с начала этого года компанией было увеличено количество базовых станций данного стандарта практически в два раза. Именно эта компания запустила сети 4G в регионах России. Более того, компания обслуживает все станции московского метрополитена.