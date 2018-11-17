Xiaomi анонсировала механические часы за 145$

Китайская компания Xiaomi представила на площадке совместного финансирования новые механические часы под маркой Xiaomi CIGA стоимостью 145 долларов США.

Корпус этих часов сделан из специальной нержавеющей стали марки 316L. Циферблат часов защищён 1,2 миллиметровым сапфировым стеклом. Поцарапать такое стекло крайне сложно — по твердости его опережает лишь только алмаз.

Механизм часов получен от компании Sea-Gul и имеет в своем составе золотые и серебряные детали. У этих часов очень точный ход — часы Xiaomi CIGA совершают 21 600 полуколебаний за 60 минут.

А точность хода внутреннего механизма стоит на отметке от -15 до +30 секунд в сутки.

В продажу часы поступят уже 20 января 2019 года.