Прототип воздушного такси рухнул в сугроб на презентации в "Сколково"

Техника продержалась в воздухе считанные секунды. Событие прокомментировал бизнес-советник компании McFly.Aero Илья Ханыков.





7 ноября в инновационном центре "Сколково" прошли публичные испытания воздушных аппаратов, обладающих функцией вертикального взлета. Прототип аэротакси, собранный инженерами McFly.Aero и МИСис, потерпел крушение в ближайшем сугробе. Снег спас конструкцию за 12 миллионов рублей от значительных разрушений.

По словам Ильи Ханыкова, ошибки являются неизменными спутниками любой разработки. Пока неизвестно, почему прототип рухнул на презентации. Представитель проекта отметил, что проблема может заключаться в программе. Разработчикам сложно вычислить недостатки всего полетного контроллера из-за нехватки опытных моделей. Поэтому они раз за разом поднимают в воздух единственный прототип и не стесняются падений, как результата экспериментов.