В России создают модифицированные парашюты для спорта и десанта

К разработке привлекли командиров отечественных ВДВ и конструкторов. Об этом 7 декабря рассказала пресс-служба Министерства обороны.





Военные желают получить парашюты с улучшенными характеристиками. Разработчикам предстоит увеличить скорость укладки, безопасность приземления, воздушную маневренность и удобство в эксплуатации. Модифицированные модели передадут в распоряжение десанта разведки и спортивных секций.

В Минобороны отметили, что новые парашюты конструкторы создают на основе модели Д-14, испытания которой должны завершиться в 2019 году. Кроме неё: "Беркут", "Стаер" и "Дальнолет". Эти модели уже используются военнослужащими спецназа и разведки. Разработчики также должны учесть лучшие стороны спортивных моделей "Хит эксперт", "Арбалет-р", "Арбалет-3", "Фламинго", "Бриз".