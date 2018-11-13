Создатели оригинального Fallout анонсировали игровой проект The Outer Worlds

Ролевой экшн перенесет пользователей в новую фантастическую вселенную. Первый трейлер игры продемонстрировали на конференции The Game Awards 2018.





Над новым игровым проектом трудится студия Obsidian. К ней присоединились Тим Кейн и Леонард Боярски, известные по созданию оригинальной части Fallout. Игра получила название The Outer Worlds - "Внешние миры". Это намекает, что игрокам предстоит путешествовать между планетами.

Разработчики уже анонсировали некоторые особенности The Outer Worlds. Из них можно выделить ретрофутуристический стиль, напоминающий больше серию Bioshok, нежели Fallout. Графическая составляющая на трейлере выглядит достаточно сочно. Однако уже в 2019 году пользователям ПК, PS4 и Xbox One предстоит оценить готовый результат. По словам создателей, игру будут распространять не через Steam, а новый интернет-магазин Epic Games.