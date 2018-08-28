Google закрывает непопулярный мессенджер Allo

Приложение будет остановлено в марте 2019 году. Так накануне объявила пресс-служба компании.





Allo появился на рынке мобильного ПО в 2016 году вместе с другим мессенджером Google - Duo. Первый оказался менее популярным, несмотря на обилие функций. Поэтому в начале 2018 года компания прекратила финансировать проект. Разработчики отмечают, что многому научились благодаря Allo. Среди прочего, они выделили работу с технологией машинного обучения Google Assistant, внедренной в процесс отправки сообщений.

Многие наработки Allo создатели планируют перенести в аналогичное приложение Messages, которое собрало уже 175 миллионов пользователей. Например, они уже воспроизвели отправку GIF-изображений и функцию Smart Reply. Перед закрытием Google позволит верным фанатам Allo импортировать все свои сообщения в Messages.