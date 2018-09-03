"Нарушает принципы многообразия": Microsoft удалила ролик с Иваном Охлобыстиным

Как стало известно, американская компания Microsoft удалила рекламу с участием Ивана Охлобыстина, где он проявил нетерпимость к людям другой ориентации.

Представители корпорации аргументировали свои действия тем, что подобного рода видео нарушают принципы многообразия, которые проповедует компания. Отмечается, что ролик под названием «Пара советов от Ивана Охлобыстина» появился на YouTube в конце прошлого месяца. 5 декабря видео было удалено. Российский актер известен резкими высказываниями в адрес ЛГБТ сообщества. На данный момент ему 52 года. Он отец шестерых детей. Раньше служил в Русской православной церкви, сейчас временно отстранен от служения по собственному желанию.

Также стоит отметить тот факт, что корпорация Microsoft отказывается от своего браузера Edge в пользу нового. Дело в том, что доля Edge сейчас менее 5%, и для компании невыгодно содержание данного браузера. Известно, что новый браузер для Windows будет создан на основе открытого проекта Chromium. По имеющимся сведениям, открытое бета-тестирование могут начать уже в 2019 году. Компания Microsoft представила функцию "живых субтитров" в программе Skype. Эта возможность должно помочь в преобразовании речи говорящего в текст. Нововведение уже может быть опробовано пользователями последней версии Skype.