5G смартфон от Samsung и Verizon будет представлен в июне следующего года

Сегодня, 11:34 \\ Техника и технологии

Корейский производитель электроники Samsung совместно с сотовым оператором из США Verizon объявили о совместном выпуске линейки 5G смартфонов в первой половине 2019 года.

По сообщениям из интервью совместных представителей, данный проект станет одним из высокопрофильных дебютов США по выпуску новой сети мобильных устройств. Пока новых деталей о самом устройстве не раскрывается, СМИ также сообщают, что две компании обсуждают нововведения в предстоящем выпуске модели Galaxy S10 в США.

 

К тому же Samsung и Verizon посетят технологический саммит Qualcomm’s Snapdragon, который пройдет на Гавайях в эту неделю, где проведут тест-драйв 5G модема Qualcomm X50, который планируется использовать на всех международных моделях Galaxy S10 на базе процессоров Exynos, который, по заявлениям разработчиков. Будет использоваться в новой линейке устройств.

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