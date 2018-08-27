Эксперты назвали самый защищенный мессенджер

Сегодня, 10:05 \\ Техника и технологии

Эксперты провели исследование, по результатам которого мессенджер Signal был признан самым надежным с точки зрения конфиденциальности личных данных и переписки. Больше всего нареканий у специалистов вызвал мессенджер популярной социальной сети Facebook.

Заняться составлением рейтинга надежности мессенджеров решили специалисты компании Artezio, входящей в группу «Ланит».

По некоторым данным, неплохой альтернативой Single является запрещенный в России, но тем не менее очень популярный среди россиян мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым.

Некоторые претензии по поводу конфиденциальности данных и сообщений пользователей возникли у экспертов и по отношению к WhatsApp, Viber и iMessage (доступен только для пользователей «яблочной» техники).

Оценка проводилась по следующим критериям: шифровка данных переписках по умолчанию и надежность протокола шифра.

Мессенжер Signal популярен в мире, однако не очень известен в русскоязычных странах. Одну из его версий создал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который точно знает толк в защите персональных данных. Специалисты подчеркнули, что детище Сноудена является наиболее защищенным от возможного перехвата данных пользователей и несанкционированного доступа к личной переписке.

К примеру, личные данные пользователя из Facebook Messenger в компании предоставят правоохранительным органам по первому же запросу.

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Автор - Анна Андреева
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