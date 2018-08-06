В российских судах появится робот-стенографист

Российские судьи получат в помощники робота-стенографиста для протоколов суда. Кроме того, робот позволяет проводить интернет-трансляцию судебных заседаний.

Как стало известно, комплекс фиксации судебных заседаний может с помощью функции распознавания речи в автоматическом режиме составлять тексты протоколов судебных заседаний. С июля этого года он проходил опытную эксплуатацию в некоторых районных судах Белгородской области. Примечательно, что эффективность робота может возрасти после того, как только секретари судебных заседаний получат полноценные знания относительно работы с программным обеспечением.

Также стоит отметить тот факт, что недавно проходила научная выставка в СПбГМТУ. Там были представлены образцы автономных необитаемых аппаратов, дыхательные аппараты, гидроакустические системы связи. Над этими изобретениями трудились студенты университета. Все это необходимо для обновления российского флота. На базе СПбГМТУ был сформирован консорциум петербургских университетов, которые готовят кадры и проводят исследования для судостроительного комплекса.

В Швеции был создан робот, который должен обучать персонал общаться с неадекватными покупателями. Он имеет функцию изменения лица. Его главной задачей является обучение сотрудников. Отмечается, что его стоимость зависит от объема работы, для которой он потребуется. Робот может говорить, слушать и поддерживать зрительный контакт с собеседником, в нем встроена функция проявления эмоций по отношению к собеседнику.