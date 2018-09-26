Microsoft представила проводную игровую мышь с 5 кнопками

Сегодня, 17:31 \\ Техника и технологии

В Китае новая мышка стоит около 60 долларов. У гаджета отмечены плетеный кабель и высокое качество сборки.

Компания Microsoft представила проводную игровую мышь с 5 кнопками. Гаджет получил название Pro IntelliMouse. Создатели оснастили мышь датчиком, который имеет переменное разрешение от 200 до 16 тысяч DPI и фирменную технологию PixArt PAW 3389 PRO-MS.

Каждую кнопку беспроводной мыши можно программировать на любые действия. На правую кнопку, к примеру, можно будет возложить команду разворота на 180 градусов, что будет очень полезно для геймеров. По словам экспертов, возможность программировать кнопки на разные команды дает мышке множество преимуществ. Гаджет будет полезен для геймеров и пользователей, которые используют мышки на максимум.

Мышка с 5 кнопками пока что будет представлена лишь в Китае. Когда Microsoft представит свою новую проводную мышь в других странах – еще не известно.

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Автор - Анна Пушкина
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