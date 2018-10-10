Поступила в продажу колонка Google Home Mini в новом цвете

Корпорация Google выпустила колонку Google Home Mini в новом бирюзовом оттенке. Теперь покупатели смогут выбрать между четырьмя разными цветами.

Некоторые комментаторы в Сети отметили, что оттенок новинки очень напоминает цвет упаковочной коробки ювелирной американской компании «Tiffany & Co».

Новая модель получила название Aqua (рус. «Вода»). В компании подчеркивают, что новинка будет отлично вписываться в интерьер в стиле минимализм и гармонично сочетаться с аксессуарами на морскую тематику.

Колонка имеет встроенный голосовой помощник от Google и может отвечать на простые вопросы. Также она способна управлять устройствами умного дома, воспроизводить видео и музыку по bluetooth и добавлять события в календарь. Недавно разработчики добавили очень нужную любому пользователю функцию: возможность поиска телефона при помощи звонка.

Отметим, что колонку можно смело причислить к линейке бюджетных - ее цена составляет 49 долларов США (примерно 3 тысячи рублей). Напомним, что ранее гаджет был доступен в красном, черном и сером цветах. Колонку можно купить в Google Store и в сети Walmart. Пользователи по всему миру отмечают, что такая колонка является прекрасным дополнением к интерьеру и имеет отличный звук. Ее подзарядка происходит через Micro-USB кабель, подключенный к розетке.

Планирует ли и далее компания Google развивать эту линейку продукции и радовать пользователей новыми цветовыми оттенками – пока неизвестно.